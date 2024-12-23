Стартовал третий, финальный сезон мультсериала «Что, если...?» от Marvel

22 декабря в онлайн-кинотеатре Disney+ стартовал третий сезон мультсериала «Что, если...?» от Marvel. Эпизод рассказывает об альтернативной реальности, где Халку предстоит сразиться с Мстителями-мехами.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Мультсериал «Что, если…?» рассказывает об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа, также сериал переиначивает классические события из комиксов.

Третий сезон проекта станет для шоу последним. Всего в продолжение войдёт восемь эпизодов, которые выходят ежедневно вплоть до 29 декабря. Каждая серия расскажет о своём событии, которое могло бы случиться, но по тем или иным причинам так и не произошло.