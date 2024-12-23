Самым кассовым фильмом 2024 года стал мультфильм — впервые за 11 лет
2024 год приближается к завершению, и многие зарубежные издания уже подводят итоги года в мире кино. Так, самым кассовым фильмом последних 12 месяцев стала «Головоломка 2» от студии Pixar — лента заработала в прокате $ 1,69 млрд.
Таким образом, впервые за 11 лет самым успешным фильмом в кинотеатрах становится анимационная картина. В последний раз подобное происходило в 2013 году, когда самой успешной лентой стало «Холодное сердце» от студии Disney. После этого первое место занимали в основном фильмы Marvel, «Звёздные войны» и «Аватар 2».
Самые кассовые фильмы 2024 года
- «Головоломка 2» — $ 1,69 млрд.
- «Дэдпул и Росомаха» — $ 1,33 млрд.
- «Гадкий я 4» — $ 969 млн.
- «Моана 2» — $ 790 млн.
- «Дюна 2» — $ 714 млн.
- «Годзилла и Конг: Новая империя» — $ 571 млн.
- «Злая» — $ 571 млн.
- «Кунг-фу Панда 4» — $ 547 млн.
- «Веном: Последний танец» — $ 475 млн.
- «Битлджус 2» — $ 451 млн.
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