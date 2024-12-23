Самым кассовым фильмом 2024 года стал мультфильм — впервые за 11 лет

2024 год приближается к завершению, и многие зарубежные издания уже подводят итоги года в мире кино. Так, самым кассовым фильмом последних 12 месяцев стала «Головоломка 2» от студии Pixar — лента заработала в прокате $ 1,69 млрд.

Таким образом, впервые за 11 лет самым успешным фильмом в кинотеатрах становится анимационная картина. В последний раз подобное происходило в 2013 году, когда самой успешной лентой стало «Холодное сердце» от студии Disney. После этого первое место занимали в основном фильмы Marvel, «Звёздные войны» и «Аватар 2».

Самые кассовые фильмы 2024 года