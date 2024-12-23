«Телеграм» впервые стал прибыльным — доход мессенджера превысил $ 1 млрд

Создатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров поделился радостными новостями — сервис впервые стал прибыльным. Это произошло на третий год после введения платной подписки и полностью совпало с прогнозом самого бизнесмена.

Как рассказал предприниматель, число платных подписчиков сервиса достигло отметки в 12 млн человек. Благодаря этому выручка мессенджера в 2024 году превысила $ 1 млрд — это позволит разработчикам сохранить примерно половину суммы в резервах без учёта дохода с криптовалют.

Как я и предсказывал, 2024 год оказался для «Телеграма» очень удачным. Мессенджер впервые за свою трёхлетнюю историю монетизации стал прибыльным. В этом году число подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн человек. Наш доход от рекламы также увеличился в несколько раз. В результате общий доход сервиса в 2024 году превысил $ 1 млрд, и мы завершаем год с более чем $ 500 млн денежных резервов, не считая криптоактивов. Мы сумели продемонстрировать, что социальные сети могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая при этом права пользователей.