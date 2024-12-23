Трейлер второго сезона «Дандадана» — продолжение аниме выйдет в июле 2025 года

Вслед за анонсом второго сезона аниме-адаптации «Дандадан» студия Science SARU представила трейлер с первыми кадрами из продолжения.

Сериал продолжит историю двух подростков, верящих в сверхъестественное. Девушка Момо Аясэ убеждена в существовании призраков, но не признаёт инопланетян — а у её друга Кэну Такакуре всё наоборот. Правда же оказывается слишком суровой для обоих: теперь им предстоит спасать планету!

Видео доступно в группе JAM CLUB во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Science SARU.

Первый сезон «Дандадана» вышел осенью этого года и с ходу стал одним из самых высокооценённых аниме-сериалов за последнее время. На русскоязычном портале «Шикимори» тайтл с оценкой 8,75/10 входит в топ-50 аниме в истории.