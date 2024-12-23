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«Cейчас большая конкуренция»: korya_mc — о новых стримерах на Twitch

Стримерша Карина korya_mc Муса в интервью для «Чемпионата» высказалась о сегодняшнем уровне конкуренции среди стримеров на Twitch.

По мнению контентмейкера, сегодня новому стримеру будет тяжело быстро найти свою аудиторию:

[Сегодня ворваться на Twitch] очень сложно ввиду того, что сейчас большая конкуренция. Раньше, как мне рассказывали другие стримеры, ты мог просто запустить стрим, и у тебя уже могло быть по 10-30 зрителей. А сейчас если ты запустишь, то чаще всего заходят твои друзья и родные. Есть много стримеров, которые стримят от пяти-восьми лет и только сейчас получили какое-то признание и первые большие деньги.

При этом Карина утверждает, что человек, который действительно хочет достичь успеха в этом деле, при должной выдержке сможет добиться своего:

Для того чтобы продвинуться в этом деле, достаточно иметь желание и выдержку. Я лично начинала стримы с телефона, у меня не было компьютера. Многие стримеры стримят с телефона, и у них это хорошо выходит. Нужно верить в себя и в свои желания, тогда всё получится.

С полным интервью korya_mc можно ознакомиться в нашем материале.