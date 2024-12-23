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«Мне тоже казалось, что это легко»: Карина korya_mc Муса — о сложности стримов

Популярная стримерша Карина korya_mc Муса в интервью для редакции «Чемпионата» рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются контент-мейкеры.

Карина призналась, что до начала стримерской карьеры она тоже считала онлайн-трансляции простым видом деятельности:

Для многих стриминг может казаться лёгким, потому что они относятся к нему как к хобби. Но когда это твой основной вид деятельности и ты стримишь каждый день от четырёх часов, то подводных камней очень много.

Я в стриминг окунулась с головой только в 2024 году. Мне тоже казалось, что это легко. Но вся моя повседневная жизнь до стриминга улетела непонятно куда. И я даже не могу выстроить дела, встречи, хобби, потому что не на всё есть силы. Часто думаешь о том, что бы постримить такого, чтобы всем понравилось. Хочется давать классный контент, поэтому ты тратишь на это время.

Кроме этого, Коря рассказала, что сейчас ей сложнее всего наладить режим сна:

Лично мне сложно наладить режим сна, потому что постоянно движухи у кого-то на стримах, с кем-то играешь, тебя куда-то позвали на ночной стрим — и всё, следующий день тяжко даётся :)

Полное интервью с korya_mc, где стримерша рассуждает на такие темы, как «AFK-стримы» и кооперативные ивенты, доступно по ссылке ниже.