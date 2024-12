Фестиваль российских игр Games From Russia 2025 появится на главной Steam и пройдёт в мае

Организаторы онлайн-фестиваля Games From Russia объявили, что после переговоров со Steam ивент будет представлен на главной странице игрового магазина.

Событие, посвящённое новым российским видеоиграм, пройдёт с 1 по 9 мая 2025 года.

Это стало возможным благодаря долгим переговорам с Valve, и мы очень гордимся этим достижением, ведь наш фестиваль продолжает расти и расширяться. Но это не всё! Мы подготовили еще множество сюрпризов!

В 2024 году в рамках фестиваля Games From Russia были представлены десятки демоверсий отечественных проектов — среди них «Василиса и Баба-Яга», «Песнь Копья», One Way Home и другие. Многие релизы можно было приобрести со скидкой.