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«Нас ждёт нашествие новых стримеров»: korya_mc — о будущем стриминга в нашем регионе

«Нас ждёт нашествие новых стримеров»: korya_mc — о будущем стриминга в нашем регионе
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Стример и контент-мейкер Карина korya_mc Муса в интервью для «Чемпионата» высказалась о будущем стримов в нашем регионе.

Коря убеждена, что индустрия стриминга в СНГ будет только расти:

[Нас ждёт] нашествие новых стримеров. Это новое направление в медиа на данный момент, и много кто заинтересован. Если раньше что-то слышали о стриминге и боялись начинать (много кто до сих пор стесняется камеры или общения по интернету), то тот же SLAY показал уровень стриминга — насколько это масштабно, сколько людей следит, смотрит и голосует. Для многих это будет хорошей мотивацией и вдохновением, поэтому ждём пополнения новобранцев.

Ниже вы можете найти полное интервью с korya_mc.

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