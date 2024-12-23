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«На «Твиче» абсолютно всё по-другому»: Карина Муса — о разнице между Twitch и TikTok

«На «Твиче» абсолютно всё по-другому»: Карина Муса — о разнице между Twitch и TikTok
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Стримерша Карина korya_mc Муса в интервью для «Чемпионата» сравнила платформы Twitch и TikTok.

Коря объяснила, почему некоторым звёздам TikTok может тяжело даваться поиск своей аудитории на других платформах:

Не перестану это говорить, но каждая соцсеть имеет свою культуру, правила и менталитет. На «Твиче» абсолютно всё по-другому. Это всё-таки стриминговая платформа, где всё происходит здесь и сейчас. У тебя нет второго дубля. Многие тебя могут смотреть из-за твоих видео, но ты им можешь не нравиться как стример, или наоборот. Поэтому если и перегонять аудиторию с TikTok, то только нарезками со стримов, чтобы зритель TikTok уже сразу понимал, что ты стример, и делал выбор.

Полное интервью c Кариной korya_mc о стриминге и Twitch — в нашем материале.

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