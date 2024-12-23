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iPhone 14 перестали продавать в странах Евросоюза и Швейцарии из-за отсутствия USB-C

iPhone 14 перестали продавать в странах Евросоюза и Швейцарии из-за отсутствия USB-C
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Компания Apple официально прекратила продажу iPhone 14, 14 Plus и SE в странах Европейского союза и Швейцарии. Это связано с законом, по которому все новые смартфоны в зоне ЕС должны иметь разъём для зарядки USB-C — у прошлых iPhone он отсутствует.

Проблема не коснётся линейки iPhone 15 и новых iPhone 16, поскольку их создавали уже с учётом новых требований Евросоюза. Также ожидается, что весной Apple представит новую модель SE с USB-C.

Ранее цены на iPhone 14 в России упали до рекордных значений — сейчас этот смартфон можно приобрести за 50 тысяч рублей, что делает его одним из самых доступных среди устройств Apple на отечественном рынке.

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