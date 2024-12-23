Топ-10 главных мемов 2024 года в России — список возглавил «Просто чиловый парень»
Социальная сеть «ВКонтакте» и онлайн-энциклопедия Memepedia представили список самых популярных мемов в 2024 году.
Лидером стал рисунок собаки с подписью «Просто чиловый парень», описывающий людей, сохраняющих спокойствие и уверенность в самых трудных ситуациях.
В тройку главных мемов года также вошли турецкий стрелок с Олимпиады, взявший медаль без лишней экипировки, а также кадр «Никто, конечно же, не…» из телепередачи «Следствие вели…» с Леонидом Каневским.
Фото: ВК
Топ-10 лучших мемов 2024 года:
- Просто чиловый парень
- Турецкий стрелок
- «Никто, конечно же, не…»
- Грустный хомяк
- «Бу, испугался? Не бойся»
- «Педро, Педро, Педро»
- «Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?»
- «А ну покажи»
- Николай Василенко
- Квадроберы
В список главных антимемов попали «О боже, это новая эмоция» из «Головоломки 2», слово «пикми» и квадроберы.
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