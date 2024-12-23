Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Илон Маск похвалил Павла Дурова за успехи «Телеграма»

Илон Маск похвалил Павла Дурова за успехи «Телеграма»
Комментарии

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск отреагировал на пост Павла Дурова о том, что мессенджер «Телеграм» начал приносить прибыль. На третий год введения платной подписки доход «Телеграм» превысил отметку в $ 1 млрд.

Маск кратко похвалил Дурова и его проект в своих соцсетях:

Отличная работа!

Ранее Павел Дуров рассказал, что число платных подписчиков в «Телеграме» достигло 12 млн человек, а доходы от рекламы в социальной сети выросло втрое. В результате мессенджер завершил 2024 год с более чем $ 500 млн денежных резервов, не считая криптоактивов. Это полностью соответствует прогнозам самого Дурова на проект.

Материалы по теме
«Телеграм» впервые стал прибыльным — доход мессенджера превысил $ 1 млрд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android