Илон Маск похвалил Павла Дурова за успехи «Телеграма»

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск отреагировал на пост Павла Дурова о том, что мессенджер «Телеграм» начал приносить прибыль. На третий год введения платной подписки доход «Телеграм» превысил отметку в $ 1 млрд.

Маск кратко похвалил Дурова и его проект в своих соцсетях:

Отличная работа!

Ранее Павел Дуров рассказал, что число платных подписчиков в «Телеграме» достигло 12 млн человек, а доходы от рекламы в социальной сети выросло втрое. В результате мессенджер завершил 2024 год с более чем $ 500 млн денежных резервов, не считая криптоактивов. Это полностью соответствует прогнозам самого Дурова на проект.