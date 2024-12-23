В России выйдет официальный артбук NieR: Automata на 192 страницы

Издательство Xl Media из Санкт-Петербурга сообщило о планах выпустить в 2025 году лицензированный артбук NieR: Automata World Guide Volume 1 по одноимённой игре.

В него войдут 192 страницы с концепт-артами персонажей NieR: Automata, а также подробными зарисовками локаций, зданий и монстров. Артбук будет выполнен в твёрдом переплёте с суперобложкой, формат — 22х30 см.

Фото: Xl Media

В Xl Media отметили, что это лишь первый опыт сотрудничества с разработчиками из Square Enix.

Для нас лицензия этого артбука — первая ласточка и начало долгого и плодотворного сотрудничества со Square Enix. И очень скоро мы сможем порадовать вас и другими лицензиями этого издательства.

Также в издательстве намекнули, что следующий подобный релиз будет связан с проектом, «где тоже проходят испытание травами». Пользователи предполагают, что это будет какая-то книга по «Ведьмаку».