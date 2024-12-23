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WhatsApp с высокой вероятностью заблокируют в России — депутаты Госдумы

WhatsApp с высокой вероятностью заблокируют в России — депутаты Госдумы
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В Государственной Думе считают высокой вероятность блокировки WhatsApp в России. Это подтвердили «Парламентской газете» два заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев и Андрей Свинцов.

Матвейчев обратил внимание, что у руководства WhatsApp нет никакого контакта с правоохранительными органами РФ, а также выделил нарушения платформы.

Там регулярно создают чаты экстремистского характера, вербуют людей. Поэтому нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьёзных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь мяч на стороне WhatsApp.

В свою очередь, Андрей Свинцов выразил надежду, что ситуация может измениться в январе.

Хочу подчеркнуть, что мы ни от кого не отгораживаемся, а лишь защищаем свою безопасность. Думаю, нужно дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поскольку у него совершенно иной подход. Возможно, за несколько месяцев отношения между нашими странами изменятся и ряд западных компаний частично вернутся на российский рынок.

WhatsApp неоднократно получал штрафы от российских властей за неудаление запрещённой информации. 19 декабря соцсеть внесли в реестр организаторов распространения информации — теперь она обязана хранить данные о пользователях и переписках, а также по запросу предоставлять её в ФСБ России.

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