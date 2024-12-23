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Вышел трейлер сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро — премьера 22 февраля

Вышел трейлер сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро — премьера 22 февраля
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер предстоящего сериала «Нулевой день». Премьера политического триллера с Робертом Де Ниро в главной роли состоится 20 февраля 2025 года.

Сюжет расскажет, как бывшему президенту США Джорджу Маллену поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной хаоса по всей стране и многочисленных человеческих жертв.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Вместе с Де Ниро в сериале снялись Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Дэн Стивенс, Конни Бриттон и другие. Сколько эпизодов будет включать в себя шоу, пока неизвестно.

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