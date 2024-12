В Dark and Darker бесплатно раздают легендарный статус

Легендарный статус для игры Dark and Darker можно получить бесплатно в рамках новогодней раздачи Epic Games Store. При применении он будет действовать и на других платформах — вероятно, в том числе и в Steam.

Премиум-дополнение стоит в Steam 13 350 тенге (более 2,5 тысячи рублей). Легендарный статус даёт игрокам доступ к новым возможностям, включая 8 слотов для персонажей, перенос лута между героями и 50% бонус к опыту триумфа — его можно использовать для разблокировки эксклюзивных косметических предметов.

Ранее в EGS можно было бесплатно получить Vampire Survivors и The Lords of the Rings: Return to Moria. До 9 января магазин планирует 16 подобных раздач.