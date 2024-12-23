Фильм «Соник 3 в кино» выйдет в онлайне уже 21 января 2025 года

Стала известна дата цифровой премьеры фильма «Соник 3 в кино» — новые приключения знаменитого ёжика можно будет увидеть в онлайне уже 21 января 2025 года.

Лента появится в библиотеках западных онлайн-кинотеатров (например, Amazon Video) всего через месяц после выхода в кино. Российские кинотеатры и вовсе начнут показывать нового «Соника» лишь 16 января — за пять дней до релиза в «цифре».

«Соник 3 в кино» показал хороший старт, только за первый день в США заработав $ 25 млн. Сборы в два раза превышают доходы прямого конкурента в лице «Муфасы: Король лев». Зрители оценили новый фильм довольно высоко — на уровне двух первых частей.