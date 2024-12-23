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Трамп хочет отложить блокировку TikTok в США из-за рекордных просмотров перед выборами

Трамп хочет отложить блокировку TikTok в США из-за рекордных просмотров перед выборами
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Избранный президент США Дональд Трамп признал, что не хочет блокировать TikTok в стране после того, что набрал там миллиарды просмотров в рамках предвыборной кампании.

Мы зашли в TikTok и получили там отличный отклик с миллиардами просмотров. Мне принесли диаграмму… и, посмотрев на неё, я подумал: может быть, нам стоит оставить этих придурков ещё ненадолго.

TikTok должны заблокировать в США 19 января 2025 года — закон уже подписали Сенат и действующий президент Джо Байден. Журналисты также отмечают, что формально Трамп не может повлиять на это решение, так как за него голосовали члены его же партии.

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