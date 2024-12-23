Вышел трейлер новой арки «Ван Писа» — аниме вернётся 6 апреля 2025 года

В преддверии продолжения финальной саги популярного аниме «Ван Пис» авторы адаптации представили трейлер проекта. Продолжение приключений Луффи в рамках арки «Остров яичная голова» выйдет 6 апреля 2025 года.

Видео доступно в группе Animusha TV во «ВКонтакте. Права на видео принадлежат студии Toei Animation.

Аниме-адаптация «Ван Пис» выходит с октября 1999 года и уже включает в себя более 1 100 эпизодов, а новые главы оригинальной манги продолжают выходить с достойным уровнем продаж. Также в прошлом году вышел сериал «Ван Пис» от Netflix с живыми актёрами — а сейчас к релизу готовится второй сезон шоу.