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«ВКонтакте» стал отказывать в верификации из-за постов со ссылками на другие сайты

«ВКонтакте» стал отказывать в верификации из-за постов со ссылками на другие сайты
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Социальная сеть «ВКонтакте» может не верифицировать сообщество, если в нём слишком много постов со ссылками на другие сайты. Пример отклонённой заявки показал в соцсетях игровой журналист Вадим Съедин.

Модератор в сообщении отметил, что доля публикаций со внешними ссылками не должна превышать 25% — то есть три поста из четырёх не могут содержать линки на другие сайты, иначе в верификации будет отказано.

Фото: Vadimeys

Ранее «ВКонтакте» выдвинул ряд условий для верифицированных сообществ и личных страниц: среди прочего, авторы обязаны публиковать истории и фотографии, иначе потеряют «галочку». После этого платформу покинули ряд популярных блогеров и стримеров.

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