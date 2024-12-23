Новый русский трейлер турецкого ремейка «Холопа» — фильм выйдет в России 23 января

Кинокомпания Central Partnership представила новый русскоязычный трейлер комедии «Холоп. Великолепный век». Турецкая версия приключений мажора в непривычной обстановке появится в отечественных кинотеатрах с 22 января.

В турецком ремейке избалованный жизнью сын богача «попадёт» в османский XVI век и очнётся конюхом в замке вельможи времён султана Сулеймана.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Главную роль в будущем фильме сыграл Керем Бюрсин («Постучись в мою дверь»). Также в ленте снялись Мелис Сезен, Эркан Колчак Кёстендиль, Мелиса Дёнгель, Джемаль Хюнал, Ахмет Мюмтаз Тайлан и другие актёры.