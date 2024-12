Звезда Marvel рассказала о работе с популярным рестлером над сериалом «Скрежет Металла»

46-летний американский актёр, известный по ролям в фильмах вселенной Marvel, Энтони Маки прокомментировал работу с популярным рестлером Нууфолау Джоэль Шэнуа (Самоа Джо) над сериалом «Скрежет Металла».

«Я был поражён работой Самоа Джо с первой минуты, как он вышел на съёмочную площадку. Я имею в виду, во-первых, он необыкновенный человек. Он говорил, что… Джо вёл себя как последний придурок. Это было потрясающе, потому что они с Уиллом Арнеттом [продюсер] разработали идею о том, каким должен быть персонаж, и он просто исполнял какое-то цирковое представление, потому что для него это была работа с телом.

Персонажи Маки и Самоа Джо Фото: Кадр из сериала

Да, это вся его роль была работа с телом. Так что это было в буквальном смысле похоже на то, как если бы он разыгрывал комедию в стиле «водевиля», зная, что его будут озвучивать, но он знал все реплики, он угадывал все шутки. И видя то, что он сделал, я засомневался, что хоть один матёрый актёр смог бы повторить это», — сказал Маки в интервью Variety.

Ранее стало известно, что рестлер федерации All Elite Wrestling (AEW) и являющийся бывшим чемпионом мира AEW, Джо сыграл одного из персонажей в компьютерной игре Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.