В Москве состоятся новогодние мероприятия для фанатов игры MLBB

Анонсированы праздничные события в духе игры Mobile Legends: Bang Bang, приуроченные к Новому году.

В преддверии праздников создатели MLBB запустили онлайн-событие с внутриигровыми наградами и другими призами.

Кроме этого, представители разработчиков проведут два оффлайн-мероприятия в Москве. Так, 25 декабря на территории парка «Сказка» состоится новогодняя вечеринка MLBB с различными активностями. Вход на ивент по регистрации.

Также 28 декабря в ТРЦ «Европейский» будет организована ярмарка MLBB. Стенд мобильной игры будет расположен на первом этаже у четвёртого входа торгово-развлекательного центра.