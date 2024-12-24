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В Москве состоятся новогодние мероприятия для фанатов игры MLBB

В Москве состоятся новогодние мероприятия для фанатов игры MLBB
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Анонсированы праздничные события в духе игры Mobile Legends: Bang Bang, приуроченные к Новому году.

В преддверии праздников создатели MLBB запустили онлайн-событие с внутриигровыми наградами и другими призами.

Кроме этого, представители разработчиков проведут два оффлайн-мероприятия в Москве. Так, 25 декабря на территории парка «Сказка» состоится новогодняя вечеринка MLBB с различными активностями. Вход на ивент по регистрации.

Также 28 декабря в ТРЦ «Европейский» будет организована ярмарка MLBB. Стенд мобильной игры будет расположен на первом этаже у четвёртого входа торгово-развлекательного центра.

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