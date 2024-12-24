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Самыми денежными киберспортивными дисциплинами 2024 года стали Dota 2 и CS2

Самыми денежными киберспортивными дисциплинами 2024 года стали Dota 2 и CS2
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Аналитический портал Esports Charts поделился данными о количестве призовых средств, разыгранных в различных киберспортивных дисциплинах в 2024 году.

За 2024 год больше всего призовых было разыграно на турнирах по Dota 2 — более $ 22,68 млн. Сразу за «Дотой» расположилась ещё одна игра от Valve — Counter-Strike 2 с $ 22,67 млн. Тройку лидеров замкнула китайская игра Honor of Kings, где общий призовой фонд превысил $ 20 млн за 50 турниров.

Рейтинг киберспортивных игр по призовым в 2024 году

Рейтинг киберспортивных игр по призовым в 2024 году

Фото: Esports Charts

Что касается игр от Riot Games, League of Legends и VALORANT заняли седьмую и восьмую строчку соответственно с суммой призовых в районе $ 9 млн. Также в топ попали такие дисциплины, как PUBG, Fortnite, Rainbow Six и Mobile Legends: Bang Bang.

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