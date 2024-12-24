Мультсериал «Монстры-коммандос» по вселенной DC Джеймса Ганна получит второй сезон

По данным издания The Hollywood Reporter, мультсериал «Монстры-коммандос» продлили на второй сезон. Первый стартовал 5 декабря и получил высокие оценки от критиков и аудитории.

Мультсериал «Монстры-коммандос» рассказывает историю секретного отряда супергероев, которые отправляются выполнять самые опасные задания. В состав команды входят как сверхсильные люди, так и внеземные существа с различными суперспособностями.

«Монстры-коммандос» — первый проект новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Большим дебютом обновлённой франшизы станет «Супермен», премьера которого состоится 11 июля 2025 года.