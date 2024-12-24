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Новым фильмом Кристофера Нолана станет «эпическая» адаптация поэмы «Одиссея»

Новым фильмом Кристофера Нолана станет «эпическая» адаптация поэмы «Одиссея»
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Издание Variety обратило внимание на подробности нового фильма Кристофера Нолана. Вряд ли кто-то ожидал подобного, но фильм выступит адаптацией поэмы Гомера «Одиссея».

В соцсетях Universal Pictures появилось сообщение, в котором есть краткое описание ленты. Говорится, что адаптация представляет собой «эпическую мифологическую историю, снятую с использованием новейшей технологии IMAX».

Играть в адаптации «Одиссеи» будет звёздный состав: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

Съёмки ленты стартуют в первом квартале 2025 года. Премьера новой картины Нолана состоится 17 июля 2026 года.

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