Новым фильмом Кристофера Нолана станет «эпическая» адаптация поэмы «Одиссея»

Издание Variety обратило внимание на подробности нового фильма Кристофера Нолана. Вряд ли кто-то ожидал подобного, но фильм выступит адаптацией поэмы Гомера «Одиссея».

В соцсетях Universal Pictures появилось сообщение, в котором есть краткое описание ленты. Говорится, что адаптация представляет собой «эпическую мифологическую историю, снятую с использованием новейшей технологии IMAX».

Играть в адаптации «Одиссеи» будет звёздный состав: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

Съёмки ленты стартуют в первом квартале 2025 года. Премьера новой картины Нолана состоится 17 июля 2026 года.