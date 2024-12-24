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В Сети появился полный сценарий фильма «Анора» с Юрой Борисовым

В Сети появился полный сценарий фильма «Анора» с Юрой Борисовым
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Издание Deadline получило цифровую копию сценария фильма «Анора», в котором одну из главных ролей сыграл актёр Юра Борисов. Можно почитать сюжет ленты, посмотреть на реплики и даже сравнить их с финальным вариантом картины. Всего в сценарий вошло 138 страниц.

Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной.

Главные роли в ленте вместе с Борисовым исполнили Майки Мэдисон («Однажды в… Голливуде»), Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперёд») и Алексей Серебряков («Метод»). Ранее фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», — а также высокие рейтинги от критиков и зрителей.

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