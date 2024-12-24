В Госдуме допустили диалог между Роскомнадзором и WhatsApp

Вчера стало известно о том, что WhatsApp с высокой вероятностью заблокируют в России. Это подтвердили два заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике — Олег Матвейчев и Андрей Свинцов.

Но заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин допустил, что между мессенджером и Роскомнадзором могут пройти некие переговоры. Притом не обязательно должна наступить блокировка, поскольку можно будет обойтись простыми штрафами.

По мнению Горелкина, мессенджер не будет заблокирован в ближайшее время в силу его популярности в России.

Лично я, учитывая популярность WhatsApp в России, не верю в его скорую блокировку. И даже не исключаю, что мессенджер может пойти на определённый диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на нашем рынке.