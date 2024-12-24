Режиссёр «Арахисового сокола» адаптирует популярный роман «Остров сокровищ»

По данным издания The Hollywood Reporter, режиссёр Тайлер Нилсон, снявший ленту «Арахисовый сокол», займётся адаптацией «Острова сокровищ» для Disney. Одноимённый роман написал Роберт Льюис Стивенсон.

Мы работаем над «Островом сокровищ» для Disney. Это австралийская версия для сёрферов, и, если студия когда-нибудь её создаст, это будет очень весело. В ней есть те же вайбы, что и у нас, и в ней есть семья, братство, драма и энергия аутсайдера.

По «Острову сокровищ» сняли советский культовый двухсерийный мультфильм. На его основе также выпустили множество мемов, связанными с доктором Дэвидом Ливси.