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Появился свежий постер боевика «Новокаин» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом

Появился свежий постер боевика «Новокаин» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом
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Создатели ленты «Новокаин» опубликовали свежий постер ленты, в которой главная роль досталась звезде сериала «Пацаны» Джеку Куэйду.

На постере герой изображён избитым, но при этом радостным.

Свежий постер

Фото: Paramount Pictures

Лента расскажет о скромном интроверте с редким генетическим расстройством, благодаря которому он не чувствует физической боли. Его жизнь переворачивается, когда девушку берут в заложники во время ограбления банка, а его уникальная особенность превращается в суперсилу. Он берётся за спасение любимой.

Режиссёрами картины выступили Дэн Берк и Роберт Олсен. Мировая премьера картины состоится 14 марта 2025 года.

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