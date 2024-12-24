Появился свежий постер боевика «Новокаин» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом

Создатели ленты «Новокаин» опубликовали свежий постер ленты, в которой главная роль досталась звезде сериала «Пацаны» Джеку Куэйду.
На постере герой изображён избитым, но при этом радостным.
Свежий постер
Фото: Paramount Pictures
Лента расскажет о скромном интроверте с редким генетическим расстройством, благодаря которому он не чувствует физической боли. Его жизнь переворачивается, когда девушку берут в заложники во время ограбления банка, а его уникальная особенность превращается в суперсилу. Он берётся за спасение любимой.
Режиссёрами картины выступили Дэн Берк и Роберт Олсен. Мировая премьера картины состоится 14 марта 2025 года.