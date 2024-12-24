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Джеймс Ганн не переживает, что фильм о Глиноликом выйдет рядом с «Бэтменом 2»

Джеймс Ганн не переживает, что фильм о Глиноликом выйдет рядом с «Бэтменом 2»
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Во время недавнего интервью Джеймс Ганн поговорил про фильм о Глиноликом и его принадлежности к киновселенной DC. По словам Ганна, он не видит ничего страшного в том, что лента про злодея выйдет рядом с «Бэтменом 2», поскольку Глиноликий станет частью киновселенной DC, а «Бэтмен» не её часть.

Пришёл Майк. Он предложил эту идею. Я подумал: «Чёрт возьми, я не могу поверить, что ты заставил меня захотеть снять фильм о Глиноликом». Мы нашли для него место, поэтому, если есть качественный материал, мы можем найти способ воплотить его в жизнь.

Сценаристом проекта о Глиноликом выступает Майк Флэнаган — режиссёр высокооценённых шоу Netflix вроде «Призраков дома на холме», «Полуночной мессы», «Клуба полуночников» и других. Кресло продюсера занял Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.

Премьера ленты состоится 11 сентября 2026 года.

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