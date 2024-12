Фильм «Гладиатор 2» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Гладиатор 2». Ленту уже можно посмотреть на зарубежных онлайн-площадках — премьера картины в кинотеатрах состоялась 19 ноября, с этого момента прошло чуть больше месяца.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора.

Главные роли исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дензел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»). Как и первую часть, сиквел поставил Ридли Скотт.

За время проката картина собрала $ 406 млн, уступив первой части, сборы которой составили $ 465 млн.