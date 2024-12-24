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«Завидую белой завистью»: Александр Петров — об успехе Юры Борисова

«Завидую белой завистью»: Александр Петров — об успехе Юры Борисова
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Актёр Александр Петров посетил шоу «Кстати» и рассказал, что очень рад за успехи Юры Борисова, который номинируется на «Оскар» за роль в фильме «Анора». По словам Петрова, он «завидует» Борисову.

Александр в шутку отметил, что завидует белой завистью. Он также назвал Борисова «лучшим».

Слушайте, я, так сказать, конечно, завидую, естественно, и рад за Юру, и завидую абсолютно белой завистью. Юра просто лучший. И добавить тут нечего. Желаем удачи. Я за него переживаю!

Напомним, в фильме «Анора» режиссёра Шона Бейкера, помимо Борисова, снялся ещё один известный российский актёр — Алексей Серебряков.

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