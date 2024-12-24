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Российская 1w первой покинула отборы к топ-турниру по «Доте» — это был один из фаворитов

Российская 1w первой покинула отборы к топ-турниру по «Доте» — это был один из фаворитов
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Российская команда 1win Team вылетела из восточноевропейских закрытых квалификаций к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.

Команда Тимура Ahilles Кульмухамбетова, которая считалась одним из фаворитов данных отборочных, в итоге первой покинула соревнование, проиграв два матча аутсайдерам.

Так, сначала коллектив, участвовавший в The International 2024, уступил «миксу» 4Pirates, а затем всухую проиграл команде One Move. Это привело к тому, что 1w Team гарантированно пропустит топ-турнир в Белграде.

Состав 1w Team по «Доте»:

  • Никита Munkushi~ Чепурных;
  • Никита dualrazee Дубинский (замена);
  • Александр Cloud Захаров;
  • Георгий swedenstrong Зайналабидов;
  • Егор RESPECT Прокурат;
  • Тимур Ahilles Кульмухамбетов (тренер).

Закрытые квалификации к FPG по «Доте» в Восточной Европе проходят в онлайн-формате с 23 по 27 декабря. В рамках отборов восемь команд из нашего региона разыгрывают один слот на престижном чемпионате в Сербии с призовым фондом $ 1 млн.

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