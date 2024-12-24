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Фильм «Анора» выйдет в российских онлайн-кинотеатрах 7 января

Фильм «Анора» выйдет в российских онлайн-кинотеатрах 7 января
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«Кинопоиск» объявил, что премьера фильма «Анора» с Юрой Борисом и Алексеем Серебряковым состоится в российских онлайн-кинотеатрах уже 7 января 2025 года. Картина появится на самом «Кинопоиске» и других отечественных сервисах.

Фильм будет доступен в онлайн-кинотеатрах с озвучкой на русском языке. Ещё ленту можно будет посмотреть на английском языке с русскими субтитрами.

Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной. Ранее фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», — а также высокие рейтинги от критиков и зрителей.

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