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Вышел новый постер фильма «Ждун» про героя мемов — премьера 20 марта

Вышел новый постер фильма «Ждун» про героя мемов — премьера 20 марта
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Кинокомпания «Наше кино» представила новый постер фильма «Ждун» про знаменитого героя мемов Ждуна. На нём изображён сам персонаж вместе с другими героями, которые очень рады видеть его видеть. Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 20 марта 2025 года.

Фото: «Наше кино»

Сюжет «Ждуна» расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету.

Главные роли в семейной комедии Дмитрия Суворова исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Андрей Андреев и Маргарита Силаева.

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