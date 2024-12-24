Вышел новый постер фильма «Ждун» про героя мемов — премьера 20 марта

Кинокомпания «Наше кино» представила новый постер фильма «Ждун» про знаменитого героя мемов Ждуна. На нём изображён сам персонаж вместе с другими героями, которые очень рады видеть его видеть. Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 20 марта 2025 года.

Фото: «Наше кино»

Сюжет «Ждуна» расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету.

Главные роли в семейной комедии Дмитрия Суворова исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Андрей Андреев и Маргарита Силаева.