Появились постеры с главными героями фильма «Волшебник Изумрудного города»

Дистрибьютор «Централ Партнершип» представил финальные постеры фильма «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича». На них изображены главные герои картины, которая выйдет в российский прокат уже 1 января 2025 года.
Элли и Тотошка
Фото: «Централ Партнершип»
Дровосек
Фото: «Централ Партнершип»
Страшила
Фото: «Централ Партнершип»
Лев
Фото: «Централ Партнершип»
Урфин Джюс
Фото: «Централ Партнершип»
Виллина
Фото: «Централ Партнершип»
Бастинда
Фото: «Централ Партнершип»
Гингема
Фото: «Централ Партнершип»
«Волшебник Изумрудного города» расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.
Главные роли в картине исполнили Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»). Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечали Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).