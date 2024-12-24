Появились постеры с главными героями фильма «Волшебник Изумрудного города»

Дистрибьютор «Централ Партнершип» представил финальные постеры фильма «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича». На них изображены главные герои картины, которая выйдет в российский прокат уже 1 января 2025 года.

Элли и Тотошка

Фото: «Централ Партнершип»

Дровосек

Фото: «Централ Партнершип»

Страшила

Фото: «Централ Партнершип»

Лев

Фото: «Централ Партнершип»

Урфин Джюс

Фото: «Централ Партнершип»

Виллина

Фото: «Централ Партнершип»

Бастинда

Фото: «Централ Партнершип»

Гингема

Фото: «Централ Партнершип»

«Волшебник Изумрудного города» расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Главные роли в картине исполнили Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»). Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечали Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).