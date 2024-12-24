Николас Холт забрал с собой необычный сувенир со съёмок фильма «Носферату»

Николас Холт во время интервью рассказал, чем ему, помимо прочего, запомнились съёмки в фильме «Носферату» Роберта Эггерса. Как думаете, что это может быть? Протез пениса графа Орлока, которого сыграл Билл Скарсгард!

По словам Холта, протез висит у него дома в рамке как подарок и ценное воспоминание о работе над лентой.

У меня дома есть протез пениса графа Орлока в рамке. В фильме есть сцена, в которой Билл Скарсгард пьёт мою кровь, а Роберт Эггерс после спрашивает: «Каково это было для тебя?» И я сказал: «Я чувствовал его протез на своей ноге». А потом, в качестве подарка, Роб оформил его в рамку и отправил мне домой.

Сюжет картины описывается как «готическая история об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

Критики называют ленту «великолепной и ужасающе блестящей», отмечая захватывающую актёрскую игру Лили-Роуз Депп и Билла Скарсгарда. Некоторые даже назвали работу Роберта Эггерса идеальным ремейком и одним из главных фильмов ужасов 2024 года.

Премьера ремейка «Носферату» состоится в мировом прокате уже 25 декабря.