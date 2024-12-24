Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Николас Холт забрал с собой необычный сувенир со съёмок фильма «Носферату»

Николас Холт забрал с собой необычный сувенир со съёмок фильма «Носферату»
Аудио-версия:
Комментарии

Николас Холт во время интервью рассказал, чем ему, помимо прочего, запомнились съёмки в фильме «Носферату» Роберта Эггерса. Как думаете, что это может быть? Протез пениса графа Орлока, которого сыграл Билл Скарсгард!

По словам Холта, протез висит у него дома в рамке как подарок и ценное воспоминание о работе над лентой.

У меня дома есть протез пениса графа Орлока в рамке. В фильме есть сцена, в которой Билл Скарсгард пьёт мою кровь, а Роберт Эггерс после спрашивает: «Каково это было для тебя?» И я сказал: «Я чувствовал его протез на своей ноге». А потом, в качестве подарка, Роб оформил его в рамку и отправил мне домой.

Сюжет картины описывается как «готическая история об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

Критики называют ленту «великолепной и ужасающе блестящей», отмечая захватывающую актёрскую игру Лили-Роуз Депп и Билла Скарсгарда. Некоторые даже назвали работу Роберта Эггерса идеальным ремейком и одним из главных фильмов ужасов 2024 года.

Премьера ремейка «Носферату» состоится в мировом прокате уже 25 декабря.

Материалы по теме
Все части «Гарри Поттера»: от лучшей к худшей
Рейтинг
Все части «Гарри Поттера»: от лучшей к худшей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android