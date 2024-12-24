Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России вырос спрос на компьютерные клубы — выручка превысила 25 млрд рублей

В России вырос спрос на компьютерные клубы — выручка превысила 25 млрд рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Выручка компьютерных клубов в России в 2024 году достигла 25–26 млрд рублей, за последнее время число подобных заведений выросло до 3,3 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика специализированного софта Langame.

Согласно статистике компании, только в первом полугодии 2024 года выручка компьютерных клубов в России превысила 14 млрд рублей. Это на 22% больше аналогичного результата в 2023-м. Наибольший рост количества заведений наблюдается в Санкт-Петербурге (23,8%) и Москве (17%).

Как отмечают аналитики, рост популярности компьютерных клубов в стране в основном происходит за пределами городов-миллионников. Больше двух третей заведений приходится на другие города и населённые пункты. Эксперты считают, что сфера продолжит расти и в 2025 году — рост может составить вплоть до 25%.

Материалы по теме
Лучшая игра 2024 года
Лучшая игра 2024 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android