В России вырос спрос на компьютерные клубы — выручка превысила 25 млрд рублей

Выручка компьютерных клубов в России в 2024 году достигла 25–26 млрд рублей, за последнее время число подобных заведений выросло до 3,3 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика специализированного софта Langame.

Согласно статистике компании, только в первом полугодии 2024 года выручка компьютерных клубов в России превысила 14 млрд рублей. Это на 22% больше аналогичного результата в 2023-м. Наибольший рост количества заведений наблюдается в Санкт-Петербурге (23,8%) и Москве (17%).

Как отмечают аналитики, рост популярности компьютерных клубов в стране в основном происходит за пределами городов-миллионников. Больше двух третей заведений приходится на другие города и населённые пункты. Эксперты считают, что сфера продолжит расти и в 2025 году — рост может составить вплоть до 25%.