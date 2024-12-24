Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Игра в кальмара 2 сезон: когда выйдет, дата выхода

Стала известна точная дата выхода второго сезона сериала «Игра в кальмара»
Аудио-версия:
Комментарии

Уже совсем скоро состоится премьера второго сезона «Игры в кальмара» — продолжения самого популярного сериала от Netflix. Шоу вернётся спустя три года после выхода первого сезона, который произвёл настоящий фурор и стал одним из самых успешных проектов в киноиндустрии.

По традиции Netflix выпустит весь второй сезон уже 26 декабря в 10:00 мск. В продолжение войдёт семь эпизодов, которые можно будет посмотреть с русской озвучкой и субтитрами. Сюжет второго сезона расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

Тем временем авторы сериала уже завершили съёмки третьего сезона — он станет финалом всего сериала. Точной даты выхода у него пока нет, однако вряд ли фанатам придётся ждать слишком долго.

Материалы по теме
Что известно о втором сезоне «Игры в кальмара»? Скоро корейский хит снова ворвётся в мир
Что известно о втором сезоне «Игры в кальмара»? Скоро корейский хит снова ворвётся в мир
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android