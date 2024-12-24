Стала известна точная дата выхода второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Уже совсем скоро состоится премьера второго сезона «Игры в кальмара» — продолжения самого популярного сериала от Netflix. Шоу вернётся спустя три года после выхода первого сезона, который произвёл настоящий фурор и стал одним из самых успешных проектов в киноиндустрии.

По традиции Netflix выпустит весь второй сезон уже 26 декабря в 10:00 мск. В продолжение войдёт семь эпизодов, которые можно будет посмотреть с русской озвучкой и субтитрами. Сюжет второго сезона расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

Тем временем авторы сериала уже завершили съёмки третьего сезона — он станет финалом всего сериала. Точной даты выхода у него пока нет, однако вряд ли фанатам придётся ждать слишком долго.