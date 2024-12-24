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«Никогда не говори никогда»: Киану Ривз — о съёмках в фильме «Джон Уик 5»

«Никогда не говори никогда»: Киану Ривз — о съёмках в фильме «Джон Уик 5»
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Боевик «Джон Уик 4» вышел в начале 2023 года и стал самым кассовым фильмом во франшизе. Лента собрала в прокате $ 440 млн и стала большим хитом для студии Lionsgate, однако с тех пор о создании продолжения ходят лишь всевозможные слухи.

На премьере «Соника 3» звезда серии Киану Ривз поделился своими мыслями о теоретическом «Джоне Уике 5». Актёр очень хотел бы вернуться в продолжении, однако отшутился, что его физическая форма уже не позволит этого сделать.

«Джон Уик 5»? Никогда не говори никогда. Моё сердце очень хочет снять этот фильм, но мои колени мне говорят обратное.

Ранее режиссёр франшизы Чад Стахелски сообщал, что у него есть некоторые идеи о продолжении, однако до полноценного производства они пока не дошли. Некоторые СМИ отмечают, что в Lionsgate уже пишут сценарий пятой части, однако он пока на ранней стадии.

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