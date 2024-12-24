Расписание выхода второго сезона сериала «Игра в кальмара» от Netflix
Уже 26 декабря состоится премьера продолжения самого популярного сериала от Netflix. Сюжет второго сезона расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.
В продолжение войдёт семь эпизодов — на два меньше, чем было в первом сезоне. Все серии будут доступны в день выхода с русской озвучкой и субтитрами в онлайн-кинотеатра Netflix.
Расписание выхода второго сезона сериала «Игра в кальмара» от Netflix
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|26 декабря
|2-я серия
|26 декабря
|3-я серия
|26 декабря
|4-я серия
|26 декабря
|5-я серия
|26 декабря
|6-я серия
|26 декабря
|7-я серия
|26 декабря
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