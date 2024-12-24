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Сериал Игра в кальмара 2: дата выхода серий

Расписание выхода второго сезона сериала «Игра в кальмара» от Netflix
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Уже 26 декабря состоится премьера продолжения самого популярного сериала от Netflix. Сюжет второго сезона расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

В продолжение войдёт семь эпизодов — на два меньше, чем было в первом сезоне. Все серии будут доступны в день выхода с русской озвучкой и субтитрами в онлайн-кинотеатра Netflix.

Расписание выхода второго сезона сериала «Игра в кальмара» от Netflix

ЭпизодДата выхода
1-я серия26 декабря
2-я серия26 декабря
3-я серия26 декабря
4-я серия26 декабря
5-я серия26 декабря
6-я серия26 декабря
7-я серия26 декабря
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