На футсим EA Sports FC 25 появилась рекордная скидка

Компания Electronic Arts устроила большую распродажу своих игр в честь грядущих новогодних праздников. Одну из крупнейших скидок получил футбольный симулятор EA Sports FC 25, вышедший в конце сентября.

Так, сейчас новинку можно приобрести со скидкой в 60% на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox. Например, в казахстанском Steam игра обойдётся в 9200 тенге (около 1800 рублей), а в турецком PS Store игра временно стоит 1160 лир (около 3300 рублей). Это первая крупная акция на игру, которая во многих регионах стоила баснословные для геймеров деньги.

Акция продлится до 2 января на ПК и консолях. После этого ближайшая скидка появится ближе к марту, когда начнётся крупная весенняя распродажа.