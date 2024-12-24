Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Эдриан Броуди получил пищевое расстройство из-за съёмок в «Пианисте»

Актёр Эдриан Броуди получил пищевое расстройство из-за съёмок в «Пианисте»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр Эдриан Броуди рассказал о тяжёлой подготовке к съёмкам «Пианиста» — биографической драмы 2002 года, основанной на мемуарах «Гибель города» польско-еврейского пианиста Владислава Шпильмана. Благодаря ней артист получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, однако она далась ему нелегко.

Дело в том, что Броуди пришлось сбросить вес — перед стартом съёмок артист весил всего лишь 58 килограммов. Актёр считает, что это была необходимая мера для повествования. После этого артист даже некоторое время страдал от расстройства пищевого поведения.

Мне пришлось сбросить 14 килограммов для съёмок «Пианиста». Это была физическая трансформация, необходимая для повествования. Но она же как бы открыла мне ​​глубину понимания внутренней пустоты и голода, о которых я никогда не знал. У меня точно было расстройство пищевого поведения в течение как минимум года. А потом я был в депрессии целый год, если не всю жизнь. Ладно, я шучу, я шучу.

Ближайший картиной с Эдрианом Броуди станет биографическая драма «Бруталист», которая расскажет о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Премьера ленты состоится 23 января.

Материалы по теме
Видео
Вышел большой трейлер драмы «Бруталист» с Эдрианом Броуди
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android