Актёр Эдриан Броуди получил пищевое расстройство из-за съёмок в «Пианисте»

Американский актёр Эдриан Броуди рассказал о тяжёлой подготовке к съёмкам «Пианиста» — биографической драмы 2002 года, основанной на мемуарах «Гибель города» польско-еврейского пианиста Владислава Шпильмана. Благодаря ней артист получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, однако она далась ему нелегко.

Дело в том, что Броуди пришлось сбросить вес — перед стартом съёмок артист весил всего лишь 58 килограммов. Актёр считает, что это была необходимая мера для повествования. После этого артист даже некоторое время страдал от расстройства пищевого поведения.

Мне пришлось сбросить 14 килограммов для съёмок «Пианиста». Это была физическая трансформация, необходимая для повествования. Но она же как бы открыла мне ​​глубину понимания внутренней пустоты и голода, о которых я никогда не знал. У меня точно было расстройство пищевого поведения в течение как минимум года. А потом я был в депрессии целый год, если не всю жизнь. Ладно, я шучу, я шучу.

Ближайший картиной с Эдрианом Броуди станет биографическая драма «Бруталист», которая расскажет о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Премьера ленты состоится 23 января.