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Вышел тизер-трейлер сериала «Актёрище» с Нагиевым и Лапенко

Вышел тизер-трейлер сериала «Актёрище» с Нагиевым и Лапенко
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Онлайн-кинотеатр KION представил короткий трейлер предстоящего сериала «Актёрище». Он выйдет в 2025 году — точная дата премьеры пока неизвестна.

Сериал расскажет историю суперзвезды отечественного кино, который устал от разгромных обзоров и нападает на видеоблогера. Чтобы восстановить репутацию, актёру приходится идти на все требования обзорщика — в том числе сыграть в никому не известном провинциальном театре.

Видео доступно в группе KION во «Вконтакте». Права на видео принадлежат KION.

Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. Также в съёмках приняли участие Жаргал Бадмацыренов («Киберпапа», «Полярный»), Александр Балуев («Турецкий гамбит»), Екатерина Стулова («Аритмия», «Жуки») и другие.

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