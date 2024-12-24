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Когда выйдет новогодний выпуск Что было дальше (ЧБД) в 2024 — дата выхода, где смотреть, гости

Новый выпуск «Что было дальше?» с блогером Александром Зубаревым выйдет 31 декабря
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Создатели комедийного шоу «Что было дальше?» представили тизер новогоднего выпуска, в котором раскрыли первого приглашённого гостя — им стал популярный тикток-блогер и стример Александр zubarefff Зубарев.

Как и в прошлом году, выпуск выйдет 31 декабря. Это будет четвёртое видео «ЧБД» после возвращения шоу на YouTube. Имена других гостей, если они будут, пока не раскрываются.

«Что было дальше?» — интернет-шоу, в котором комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Эмир Кашоков, Рустам Рептилоид, Илья Макаров и Тамби Масаев в юмористической форме общаются с приглашёнными гостями и пытаются угадать продолжение одной из рассказанных ими историй.

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