В России могут запретить голосовые звонки в мессенджерах — «Ъ»

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможные ограничения на звонки в мессенджерах — об этом со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».

Причиной стали массовые случаи мошенничества. По оценкам операторов связи, около 40% всех звонков через мессенджеры совершают именно злоумышленники — при этом 70% из них поступают из-за рубежа.

Поскольку их невозможно отследить, рассматриваются два сценария: или полный запрет голосовых сообщений, или ограничение голосового трафика из-за границы.

В Минцифры успели отреагировать на это сообщение: пока ведомство не разрабатывает нормативных документов о подобных ограничениях, но готово к предложениям отрасли.