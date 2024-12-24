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«Сейчас выбираю шутеры»: Никита Кологривый рассказал о любви к видеоиграм на стриме Buster

«Сейчас выбираю шутеры»: Никита Кологривый рассказал о любви к видеоиграм на стриме Buster
Никита Кологривый в фильме «По щучьему велению»
Аудио-версия:
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Известный актёр Никита Кологривый провёл совместный стрим с Вячеславом Buster Леонтьевым и с комиком Сатиром. В рамках трансляции звезда «Слова пацана» и «По щучьему велению» рассказал, что увлекается играми.

По словам актёра, в юношестве он интересовался «Дотой», а также участвовал в районных турнирах по «Контре».

Одни друзья у меня были дотеры, другие — ксеры. Я ещё играл в CS 1.5, потом уже мы начали играть в 1.6. Конечно, и в компьютерных клубах сидел и играл часами. И турниры у нас были среди посетителей компьютерного клуба. Поэтому CS — это круто.

Сейчас Кологривый все ещё увлечён шутерами, а чаще всего играет в мобильную Call of Duty.

Я сейчас выбираю шутеры. У меня много приставок, люблю игры. У меня есть и Nintendo Switch, и PlayStation, и Steam Deck. Но играю я в основном на планшете в Call of Duty: Mobile.

Ранее Кологривый стал самым популярным актёром в России за 2024 год. В рейтинге «Кинопоиска» он обогнал Джейсона Стэйтема и Леонардо Ди Каприо.

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