Новогодний арт с Цири из «Ведьмака 4» опубликовала CD Projekt RED

Игровая студия CD Projekt RED поздравила фанатов с наступающими новогодними праздниками, выложив специальный арт по будущему проекту — «Ведьмаку 4».

На нём изображена Цири со светящимся мечом. Ранее стало известно, что девушка станет главным героем нового «Ведьмака».

Фото: CD Projekt RED

Судя по первому трейлеру «Ведьмака 4», в новой игре Цири получит ряд новых способностей, но потеряет старые — например, возможность телепортироваться. Разработчики заверяют, что все изменения будут обоснованы с точки зрения лора.

Игра создаётся на движке Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Дата выхода — даже примерная — пока неизвестна.