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Новый боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом от режиссёра «Пчеловода» выйдет в России 10 апреля 2025 года

Новый боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом выйдет в России 10 апреля
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Следующий фильм с Джейсоном Стэйтемом получил русское название «Мастер» (в оригинале — A Working man) и выйдет в отечественных кинотеатрах 10 апреля 2025 года.

Режиссёром будет Дэвид Эйр, совсем недавно работавший со Стэйтемом над «Пчеловодом». Боевик стал самым популярным фильмом у российских пиратов: он хоть и вышел в кино официально, но с большим опозданием.

Что касается «Мастера», сюжет нового боевика основан на бестселлере Чака Диксона, а адаптировал его Сильвестр Сталлоне. История рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни с дочерью — но вынужден вернуться к основной профессии после пропажи девушки.

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